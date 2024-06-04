Лукашенко подарил Ухнаагийн Хурэлсуху тракторы «Беларус», а сам получил в подарок монгольских скакунов

Президенты Беларуси и Монголии продолжают общение. Лукашенко приехал в загородный центр монгольской культуры



В свою очередь Унаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов. Оба жеребца каурой масти. Им уже дали клички: Мир и Хуткi.