Президенты Беларуси и Монголии продолжают общение. Лукашенко приехал в загородный центр монгольской культуры
В свою очередь Унаагийн Хурэлсух подарил Александру Лукашенко пару монгольских скакунов. Оба жеребца каурой масти. Им уже дали клички: Мир и Хуткi.
Лукашенко подарил Ухнаагийн Хурэлсуху тракторы «Беларус», а сам получил в подарок монгольских скакунов
4 июня, Улан-Батор /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху два трактора «Беларус» различных моделей, передает корреспондент БЕЛТА.
Президенты Беларуси и Монголии продолжают общение. Лукашенко приехал в загородный центр монгольской культуры