Белстат: более 1 млрд рублей пошло на охрану окружающей среды Беларуси в 2023

Из этих затрат большая часть — 46,3% были направлены на обращение со сточными водами. Также 28,9% средств ушло на обращение с отходами потратили 28,9%, еще 20,7% затрат покрыли расходы на охрану атмосферного воздуха и предотвращение климатических изменений. Еще 4,1% средств были затрачены на иные виды природоохранной деятельности.