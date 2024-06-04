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В Молдове снова проходят учения резервистов

На этой неделе в Молдове проходят очередные плановые учения резервистов.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Национальная армия Молдовы объявила о проведении очередного этапа военных учений с участием резервистов.

«Учебная деятельность продлится пять дней с целью проверки навыков резервистов и ознакомления их с оборудованием и вооружением в оснащении Национальной армии», — сообщили в Министерстве обороны.

Согласно программе проведения учений, резервисты будут проходить теоретические и практические занятия на различных учебных площадках по боевой стрельбе, оказанию первой медицинской помощи, тактической подготовке и прочем.

Обучение проводится в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных сил, а также плана подготовки Национальной армии на 2024 год, подчеркнули в Минобороны.

учения