В Молдове снова проходят учения резервистов

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Национальная армия Молдовы объявила о проведении очередного этапа военных учений с участием резервистов.
«Учебная деятельность продлится пять дней с целью проверки навыков резервистов и ознакомления их с оборудованием и вооружением в оснащении Национальной армии», — сообщили в Министерстве обороны.
Согласно программе проведения учений, резервисты будут проходить теоретические и практические занятия на различных учебных площадках по боевой стрельбе, оказанию первой медицинской помощи, тактической подготовке и прочем.
Обучение проводится в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных сил, а также плана подготовки Национальной армии на 2024 год, подчеркнули в Минобороны.