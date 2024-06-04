На Украине не с кем вести переговоры — постпред Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об этом в комментарии РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.