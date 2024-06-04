На Украине не с кем вести переговоры — постпред Крыма

«В Киеве вести переговоры нам не с кем. Ситуация складывается так, что серьезный разговор может быть только с Вашингтоном, руководящим сегодня операциями по нанесению ударов по стратегически важным объектам на территории России».
Он подчеркнул, что разговор с Вашингтоном может касаться не столько дальнейшей судьбы Украины, сколько тех требований, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в проектах соглашений от декабря 2021 года.
«Эти дальновидные предложения, нацеленные на создание системы равной и неделимой безопасности между Россией и Западом, только и могут быть основой для того, чтобы вернуть мир к стабильной ситуации», — отметил постпред.
А пока НАТО продолжает делать шаги, которые разрушают все, что было в мировой повестке на конец 2021 года, добавил Мурадов.
«Здравомыслие покинуло альянс и, видимо, без решительного ответа России ситуация не разрешится. Пусть думают, если им дорог их Запад, а для нас мир без России не имеет смысла», — заключил политик.