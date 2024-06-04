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На Украине не с кем вести переговоры — постпред Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. На Украине не с кем вести переговоры, предметный разговор может быть только с США, которые руководят операциями по нанесению ударов по российским объектам. Об этом в комментарии РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

«В Киеве вести переговоры нам не с кем. Ситуация складывается так, что серьезный разговор может быть только с Вашингтоном, руководящим сегодня операциями по нанесению ударов по стратегически важным объектам на территории России».

сказал Мурадов

Он подчеркнул, что разговор с Вашингтоном может касаться не столько дальнейшей судьбы Украины, сколько тех требований, которые были предъявлены Россией к США и НАТО в проектах соглашений от декабря 2021 года.

«Эти дальновидные предложения, нацеленные на создание системы равной и неделимой безопасности между Россией и Западом, только и могут быть основой для того, чтобы вернуть мир к стабильной ситуации», — отметил постпред.

А пока НАТО продолжает делать шаги, которые разрушают все, что было в мировой повестке на конец 2021 года, добавил Мурадов.

«Здравомыслие покинуло альянс и, видимо, без решительного ответа России ситуация не разрешится. Пусть думают, если им дорог их Запад, а для нас мир без России не имеет смысла», — заключил политик.