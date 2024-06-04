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Токаев сменил посла в Беларуси

Тимур Жаксылыков стал послом Казахстана в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев 4 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

«Указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству», — говорится в официальном сообщении.

Тимур Жаксылыков родился 17 сентября 1968 года. В 1993 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2003 году — Казахский финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начинал в 1985 году с рабочего Иртышской геологоразведочной экспедиции.

Уже в 1993—1996 годах являлся исполнительным ректором Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.

В 1998—2003 годах — заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Администрации президента Казахстана.

2004−2005 года — представитель Министерства индустрии и торговли Казахстана по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве.

В 2008—2009 годах занимал должность заместителя акима Астаны.

С октября 2009 года по март 2010 года был вице-министром индустрии и торговли Казахстана.

2012−2017 года — вице-министр экономического развития и торговли, национальной экономики Казахстана.

В 2018 году был помощником президента Казахстана.

С 16 февраля 2021 года являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

Позднее еще одним указом президента Ерлан Сапарович Байжанов был освобожден от должности посла в Беларуси.

Ерлан Байжанов родился 8 октября 1962 года в Алматы. В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова, по образованию журналист. Кандидат филологических наук (по специальности «журналистика»).

Карьеру начал в 1985 году с должности редактора союзной информации для заграницы КазТАГ. Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, которую окончил в 1988 году.

С 2007 по 2008 год являлся пресс-секретарем президента Казахстана.

Также был председателем правления АО «Национальный информационный холдинг “Арна Медиа”, управляющим директором, директором ФНБ “Самрук-Казына” и генеральным директором холдинга “НУР-Медиа”.

25 августа 2023 года указом президента назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству.

дипломатия