Токаев сменил посла в Беларуси

«Указом главы государства Жаксылыков Тимур Мекешевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству», — говорится в официальном сообщении.
Тимур Жаксылыков родился 17 сентября 1968 года. В 1993 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2003 году — Казахский финансово-экономический институт.
Трудовую деятельность начинал в 1985 году с рабочего Иртышской геологоразведочной экспедиции.
Уже в 1993—1996 годах являлся исполнительным ректором Семипалатинского института бизнеса и предпринимательства.
В 1998—2003 годах — заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Администрации президента Казахстана.
2004−2005 года — представитель Министерства индустрии и торговли Казахстана по вопросам Всемирной торговой организации в Женеве.
В 2008—2009 годах занимал должность заместителя акима Астаны.
С октября 2009 года по март 2010 года был вице-министром индустрии и торговли Казахстана.
2012−2017 года — вице-министр экономического развития и торговли, национальной экономики Казахстана.
В 2018 году был помощником президента Казахстана.
С 16 февраля 2021 года являлся первым вице-министром национальной экономики Казахстана.
Позднее еще одним указом президента Ерлан Сапарович Байжанов был освобожден от должности посла в Беларуси.
Ерлан Байжанов родился 8 октября 1962 года в Алматы. В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова, по образованию журналист. Кандидат филологических наук (по специальности «журналистика»).
Карьеру начал в 1985 году с должности редактора союзной информации для заграницы КазТАГ. Затем поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, которую окончил в 1988 году.
С 2007 по 2008 год являлся пресс-секретарем президента Казахстана.
Также был председателем правления АО «Национальный информационный холдинг “Арна Медиа”, управляющим директором, директором ФНБ “Самрук-Казына” и генеральным директором холдинга “НУР-Медиа”.
25 августа 2023 года указом президента назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству.