Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке

Бывший молдавский премьер-министр Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке. Политический деятель республики отметил, что самая большая ошибка действующего лидера страны Майи Санду — это нарушение конституции "и действия властей, которые привели к разобщению общества изнутри. Эксперт признал, что сейчас власть в стране слаба. Он заметил, что речь идет о самом слабом руководстве Молдавии в современной истории.