Полиция Молдавии оспорит снятие запрета на въезд Киркорова в страну

КИШИНЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии будет добиваться восстановления запрета на въезд в республику Филиппу Киркорову, который был введен в июле 2022 года и накануне отменен районным судом Кишинева. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Раиса Новицки.
«Пограничная полиция не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Апелляционной палате. Отказ в разрешении на пересечение государственной границы был вынесен в строгом соответствии с нормативной базой и является законным», — сказала она.
Ранее сообщалось, что Киркоров планировал посетить Молдавию в 2022 году для дачи показаний. Адвокат бывшего вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер Аурелиу Коленко сообщил, что Киркоров должен был дать показания в защиту Таубер, которую обвинили в том, что партия не отразила в финансовой отчетности гонорар артисту. При этом организованный молдавской оппозицией концерт был сорван полицией.
Киркоров начинал свою карьеру в Молдавии. Молдавская музыкальная группа DoReDos была подопечной российского артиста на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Композицию My Lucky Day для них Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Киркоров также продюсировал молдавскую певицу Наталью Гордиенко, она прошла в финал конкурса «Евровидение» в 2021 году. В 2018 году президент Молдавии Игорь Додон удостоил певца звания народного артиста республики.