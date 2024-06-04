Полиция Молдавии оспорит снятие запрета на въезд Киркорова в страну

Киркоров начинал свою карьеру в Молдавии. Молдавская музыкальная группа DoReDos была подопечной российского артиста на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Композицию My Lucky Day для них Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. Киркоров также продюсировал молдавскую певицу Наталью Гордиенко, она прошла в финал конкурса «Евровидение» в 2021 году. В 2018 году президент Молдавии Игорь Додон удостоил певца звания народного артиста республики.