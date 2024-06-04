NYT: приоритеты США и Украины в зоне СВО расходятся

По их информации, американские и украинские приоритеты разошлись, так как в Вашингтоне опасаются, что Россия может применить против Украины ядерное оружие, если Киев продолжит атаковать российскую территорию снарядами американского производства. Вместе с тем Украине «больше нечего терять» в случае дальнейшей эскалации отношений с Россией, отмечает издание.