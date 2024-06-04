Токаев принял участие в церемонии поднятия флага в Астане

— Благодаря нашим достижениям бирюзовый стяг Казахстана во всем мире воспринимается как знак единства и солидарности. Мы неизменно верны принципам дружбы и взаимного уважения. Сегодня мы все вместе строим Справедливый Казахстан — общество, в котором каждому предоставлены равные возможности. В краткие сроки была проведена масштабная политическая реформа, определена новая экономическая парадигма. Мы встали на путь обновления общественного сознания и формирования нового качества нации. Реализация всего намеченного — задача не из легких. Для этого нам, прежде всего, необходима сплоченность. Народ Казахстана связан одной судьбой и общим будущим. Объединившись под небесно-голубым флагом, мы обязательно достигнем намеченных целей, — отметил Касым-Жомарт Токаев.