В Минске проходят сборы территориальных войск

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск Партизанского района Минска проводится с 4 июня по 5 июля, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
В рамках сбора военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также планируется их участие в параде, который в этом году посвящается 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
Также в рамках мероприятия в Партизанском районе столицы будут выполняться задачи, относящиеся к вопросам формирования территориальных войск.
В Минобороны уточнили, что будут отработаны такие вопросы, как оповещение, призыв военнообязанных из запаса, а также получение материального обеспечения.
В ходе сбора будут поставляться оружие и спецтехника со складов, баз и арсеналов, которые предназначены для обеспечения территориальных войск.