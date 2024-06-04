Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске проходят сборы территориальных войск

Военнообязанные пройдут подготовку в одном из районов столицы, чтобы затем принять участие в параде, посвященном 80-летию освобождения республики от нацистов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Учебный сбор с военнообязанными территориальных войск Партизанского района Минска проводится с 4 июня по 5 июля, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

В рамках сбора военнообязанные пройдут подготовку по своим военно-учетным специальностям. Также планируется их участие в параде, который в этом году посвящается 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Также в рамках мероприятия в Партизанском районе столицы будут выполняться задачи, относящиеся к вопросам формирования территориальных войск.

В Минобороны уточнили, что будут отработаны такие вопросы, как оповещение, призыв военнообязанных из запаса, а также получение материального обеспечения.

В ходе сбора будут поставляться оружие и спецтехника со складов, баз и арсеналов, которые предназначены для обеспечения территориальных войск.

учения