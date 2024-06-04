Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку

«Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности Главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, Администрации президента, правительству России и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за помощь Республике Алтай на протяжении всех этих лет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность жителям республики за оказанное доверие, и пожелал им «здоровья, благополучия, добра и мира». «А Республике Алтай — сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания!» — завершил свое прощальное сообщение уходящий глава региона.
Пятилетний срок полномочий Хорохордина истекал в сентябре 2024 года. Он был назначен врио руководителя республики весной 2019 года, а затем, в сентябре, одержал победу на выборах в качестве кандидата от «Единой России», набрав 58,8% голосов при явке 49,9%. До назначения врио главы Республики Алтай уроженец Алтайского края Олег Хорохордин не имел отношения к этому региону. Он работал заместителем руководителя секретариата вице-премьера РФ Максима Акимова, являлся членом совета директоров ГЛОНАСС.
23 апреля Олег Хорохордин представил госсобранию — Эл Курултаю республики обширный доклад о работе правительства. В нем он привел данные о росте экономики и социальной сферы Горного Алтая с 2018 года. Например, объем ВРП вырос в полтора раза (до 83,1 млрд руб.). В свою очередь, некоторые депутаты (представители КПРФ и независимые) подвергли критике деятельность главы, указав на такие нерешенные проблемы, как отставание в строительстве ряда соцобъектов, высокие тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ и др.
Первоначально госсобрание планировало провести сессию с назначением даты выборов главы и парламента региона 4 июня. Но утром на оперативном совещании спикер госсобрания Артур Кохоев сообщил, что Олег Хорохордин попросил перенести дату заседания на 7 июня, и это предложение было принято.