Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку

23 апреля Олег Хорохордин представил госсобранию — Эл Курултаю республики обширный доклад о работе правительства. В нем он привел данные о росте экономики и социальной сферы Горного Алтая с 2018 года. Например, объем ВРП вырос в полтора раза (до 83,1 млрд руб.). В свою очередь, некоторые депутаты (представители КПРФ и независимые) подвергли критике деятельность главы, указав на такие нерешенные проблемы, как отставание в строительстве ряда соцобъектов, высокие тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ и др.