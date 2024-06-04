Лукашенко с сыном Николаем посетил загородный центр культуры Монголии

В рамках государственного визита в Монголию президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 4 июня загородный центр монгольской культуры, сообщила пресс-служба президента.
Сообщается, что утром 4 июня, в завершение зарубежного официального визита в неформальной обстановке Александр Лукашенко вместе с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом посетили загородный центр монгольской культуры. Белорусского президента также сопровождал его младший сын Николай Лукашенко, который сидел за столом рядом с президентами.
В центре Лукашенко ознакомился с самобытными традициями и обычаями народа Монголии. На территории комплекса президенты высадили сибирские ели.
Кроме того, специально в честь Александра Лукашенко в культурном центре воссоздали атмосферу ежегодного общенационального фестиваля Наадам — национального праздника в честь создания Единой Монгольской империи., который обычно проводится в июле. Артисты исполнили вокальные и хореографические номера, которые чередовались с номерами традиционных монгольских видов спорта.
Еще Лукашенко показали традиционный монгольский лук для стрельбы, стрелы для которого делают из оленьих рогов и бамбука, а тетиву — из шелка. Белорусский президент вместе с монгольским коллегой опробовали лук. Лукашенко с первого выстрела пустил стрелу более чем на 75 метров.
Встреча президентов продолжилась за неформальным обедом, где они продолжили общение.
Также Лукашенко подарил президенту Монголии тракторы и получил в подарок лошадей.