Лукашенко с сыном Николаем посетил загородный центр культуры Монголии

Еще Лукашенко показали традиционный монгольский лук для стрельбы, стрелы для которого делают из оленьих рогов и бамбука, а тетиву — из шелка. Белорусский президент вместе с монгольским коллегой опробовали лук. Лукашенко с первого выстрела пустил стрелу более чем на 75 метров.