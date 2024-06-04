Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обсудили вопросы развития региона

Стороны обсудили вопросы поддержки гражданских инициатив, международного сотрудничества, реализации в Приангарье национальных проектов. Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутске состоялся форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ, в рамках которого был рассмотрен ряд актуальных вопросов.
«Прежде всего, это поддержка гражданских инициатив, направленных на социальное и экономическое развитие территорий, улучшение жилищных условий, развитие малого и среднего бизнеса, транспортной и коммунальной инфраструктуры. На форуме обсудили новые направления поддержки участников СВО и их семей, приоритетные цели развития регионов и вопросы международного сотрудничества. Кроме того, были презентованы успешные социальные проекты Иркутской области», — отметил Игорь Кобзев.
Глава Приангарья также сообщил, что на форуме первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин представил Иркутскую область как один из семи пилотных субъектов страны, где уже с июля этого года планируется создание муниципальных центров управления (МЦУ), которые будут работать с обращениями жителей. По информации пресс-службы облправительства, на встрече Губернатор подробно остановился на вопросах международного экономического сотрудничества.
«Иркутская область в последние годы добилась значительных результатов в развитии торгово-экономического сотрудничества, трансграничных перевозок и гуманитарных связей с Китаем. Хочу отметить, что Китай является для нас стратегическим партнером, занимая первое место во внешнеторговом обороте. Сейчас прорабатывается ряд инвестиционных проектов по производству электротранспорта и агрохимии. Имеют хорошие перспективы совместные проекты в сферах туризма, образования, сельского хозяйства», — сказал Игорь Кобзев.
«Вышел перечень поручений президента по реализации проекта, и значимая часть задач касается Иркутской области. Упор будет сделан на строительство дорог, объектов энергетики, реконструкцию причальных сооружений и развитие туристической инфраструктуры», — констатировал Игорь Кобзев.
В рамках встречи Анатолий Серышев отметил: на расширенном заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам глава российского государства Владимир Путин подчеркнул, что главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется на местах, в субъектах федерации, в городах и поселках.
«В решении этих вопросов определяющую роль играет работа региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений, инициативных граждан. Иркутская область сегодня продолжает идти по пути развития. Уверен, что регион справится с решением поставленных задач», — сказал полпред.