Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обсудили вопросы развития региона

Глава Приангарья также сообщил, что на форуме первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин представил Иркутскую область как один из семи пилотных субъектов страны, где уже с июля этого года планируется создание муниципальных центров управления (МЦУ), которые будут работать с обращениями жителей. По информации пресс-службы облправительства, на встрече Губернатор подробно остановился на вопросах международного экономического сотрудничества.