Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных и Дятлова побывали в местах подтопления улиц Калининграда

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных вместе с главой администрации Калининграда Еленой Дятловой побывали в местах подтопления — наиболее пострадавших от ливней улиц.

Источник: KaliningradToday

«Пообщался с жителями города, обратили внимание, что подтопления происходят на постоянной основе, дал поручение Дятловой Елене представить полный перечень таких мест в городе. В целом город с ситуацией справился, но сегодня на совещании в региональном правительстве ещё раз её подробно разберём. Позже расскажу о принятых решениях».

сообщил Беспрозванных