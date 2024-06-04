Беспрозванных и Дятлова побывали в местах подтопления улиц Калининграда

«Пообщался с жителями города, обратили внимание, что подтопления происходят на постоянной основе, дал поручение Дятловой Елене представить полный перечень таких мест в городе. В целом город с ситуацией справился, но сегодня на совещании в региональном правительстве ещё раз её подробно разберём. Позже расскажу о принятых решениях».