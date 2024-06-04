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Губернатор Кубани объяснил увольнение своего заместителя Сергея Власова

Причиной ухода с должности вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова стал срыв сроков сдачи нового корпуса детской краевой больницы в Краснодаре, видеозапись совещания с выступлением на эту тему главы региона Вениамина Кондратьева опубликован в Telegram-канале телерадиокомпании «Кубань24».

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Кондратьев пояснил, что его не устроили объяснения Сергея Власова об объективных причинах затягивания ввода лечебного учреждения в эксплуатацию. «Я публично на весь край заявлял, что, если мы к 1 июня не откроем детскую краевую больницу, то дальше нет смысла с ним работать», — подчеркнул господин Кондратьев.

В нескольких СМИ в пятницу 26 мая появилась информация о том, что вице-губернатор Сергей Власов якобы стал фигурантом уголовного дела о взятке в сумме 1,3 млн руб. В понедельник 28 мая пресс-служба администрации края сообщила о том, что заместитель губернатора уходит в отставку по собственному желанию. Официального подтверждения информации об уголовном преследовании господина Власова до настоящего времени нет.