Губернатор Кубани объяснил увольнение своего заместителя Сергея Власова

В нескольких СМИ в пятницу 26 мая появилась информация о том, что вице-губернатор Сергей Власов якобы стал фигурантом уголовного дела о взятке в сумме 1,3 млн руб. В понедельник 28 мая пресс-служба администрации края сообщила о том, что заместитель губернатора уходит в отставку по собственному желанию. Официального подтверждения информации об уголовном преследовании господина Власова до настоящего времени нет.