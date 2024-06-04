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«Сделали специально»: Риттер раскрыл, почему ему не дали вылететь в Россию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Изъятие паспорта перед полетом в Россию для участия в ПМЭФ было спланированной акцией американского правительства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector, опубликованном в социальной сети Х.

Источник: РИА "Новости"

«Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии», — отметил он.

По мнению Риттера, Вашингтон испугался того, что он собирался сказать на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он также заверил, что в любом случае приедет в Россию, пусть даже позже, чем планировалось.

В понедельник власти не дали Риттеру вылететь из Нью-Йорка и изъяли у него паспорт. Документ он до сих пор так и не получил.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня.