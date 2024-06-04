Тендеры на 7 миллиардов отменили в Казахстане

«Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 20 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 7,1 миллиарда тенге. За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечено 29 лиц, в том числе 7 — за дискредитацию госслужбы, из которых 4 — уволены, 3 — получили предупреждение о неполном служебном соответствии», — рассказали в прокуратуре.