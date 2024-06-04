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Тендеры на 7 миллиардов отменили в Казахстане

В Северо-Казахстанской области отменили государственные закупки на сумму более 7 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что в рамках анализа рационального использования бюджетных средств выявлены грубые нарушения законодательства о государственных закупках.

Так, должностные лица отдела ЖКХ Петропавловска в нарушение требований законов «О государственных закупках» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» проводили закупки по строительству объекта на сумму 3,6 миллиарда тенге без указания адресов и объемов работ.

В районе Шал акына отделом экономики и финансов вопреки требованиям закона «О государственных закупках» проводилась закупка по асфальтированию придворовых территорий на сумму 57,8 миллиона тенге без указания адресов и объемов работ.

В Есильском районе отделом ЖКХ в нарушение закона проводились закупки по приобретению угля на сумму 113,8 миллиона тенге с указанием конкретной марки закупаемого товара, что является недопустимым. По протестам надзорного органа вышеназванные закупки отменены, принимаются меры по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

«Всего с начала года в этой сфере прокурорами отменено 20 государственных закупок, в результате предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 7,1 миллиарда тенге. За допущенные нарушения к различным видам ответственности привлечено 29 лиц, в том числе 7 — за дискредитацию госслужбы, из которых 4 — уволены, 3 — получили предупреждение о неполном служебном соответствии», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 миллиарда тенге отменили в области Улытау.

Прокуратура