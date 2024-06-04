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В Омскую область приехал главный раввин РФ Берл Лазар

В Омскую область во вторник, 4 июня 2024 года, прибыл главный раввин России Берл Лазар.

«Сегодня в Омской области с рабочей поездкой находится главный раввин России Берл Лазар. Обсудили вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания и межконфессиональной гармонии», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как отметил руководитель региона, в Омской области в мире и согласии проживают более 130 национальностей. По словам Виталия Хоценко, Омская область гордится своим многонациональным населением, важно развивать и продолжать укреплять традиции, культуру дружбы и согласия, особенно в молодежной среде.

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