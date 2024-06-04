В Омскую область приехал главный раввин РФ Берл Лазар

Как отметил руководитель региона, в Омской области в мире и согласии проживают более 130 национальностей. По словам Виталия Хоценко, Омская область гордится своим многонациональным населением, важно развивать и продолжать укреплять традиции, культуру дружбы и согласия, особенно в молодежной среде.