В Омскую область приехал главный раввин РФ Берл Лазар

«Сегодня в Омской области с рабочей поездкой находится главный раввин России Берл Лазар. Обсудили вопросы сотрудничества в деле духовно-нравственного воспитания и межконфессиональной гармонии», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Как отметил руководитель региона, в Омской области в мире и согласии проживают более 130 национальностей. По словам Виталия Хоценко, Омская область гордится своим многонациональным населением, важно развивать и продолжать укреплять традиции, культуру дружбы и согласия, особенно в молодежной среде.