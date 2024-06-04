МИД РФ: Зеленский лично просил лидеров стран СНГ приехать в Швейцарию

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не станет настаивать на участии в конференции, если ее не желают там видеть. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал проведение данного мероприятия как «тупиковый путь» и указал на отсутствие у Запада стремления к честному диалогу. Несмотря на это, Россия многократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию конфликта с Киевом.