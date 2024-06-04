Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил в интервью ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными «друзьями» лично обзванивали лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), призывая их принять участие в конференции в Швейцарии. Однако все лидеры этих стран отказались.
Была задействована «тяжелая артиллерия»: Зеленский со своими западными «друзьями» принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался.
Как отметил Михаил Галузин, ближайшие союзники и друзья России из стран СНГ полностью осознают истинное предназначение данной конференции. «К миру она не имеет никакого отношения, — подчеркнул он. — Это попытка срочно создать антироссийскую коалицию, предъявить ультиматум России и создать иллюзию всемирной поддержки несостоятельной “формулы Зеленского”. Подобные “междусобойчики” не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и априори обречено на провал».
«“Мирная конференция” в Швейцарии является закамуфлированным продолжением зашедшего в тупик так называемого копенгагенского формата по продвижению тупиковой “формулы Зеленского”. На проводившиеся в этом формате в 2023—2024 гг. встречи в Джидде, Валлетте и Давосе Киев и его западные кураторы активно стремились завлечь представителей стран Глобального Юга и Востока», — добавил он.
Разумеется, не обошли они вниманием и наших партнеров по СНГ. Нам достоверно известно, что им регулярно рассылались приглашения, которые оставались без ответа.
Швейцария планирует провести конференцию по Украине
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не станет настаивать на участии в конференции, если ее не желают там видеть. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров охарактеризовал проведение данного мероприятия как «тупиковый путь» и указал на отсутствие у Запада стремления к честному диалогу. Несмотря на это, Россия многократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию конфликта с Киевом.
Диана Тачаева