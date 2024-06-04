Лукашенко прилетел в Иркутск

На встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым Головченко сообщил, что за два месяца текущего года показатель товарооборота между Беларусью и Иркутской областью был увеличен. Премьер-министр подчеркнул, что этот российский регион — давний и важный партнер как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах.