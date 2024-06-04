Лукашенко прилетел в Иркутск

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Иркутск, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
О том, что глава государства планирует посетить этот российский город, стало известно на прошлой неделе.
Напомним,
Ранее в апреле текущего года в Иркутской области побывала правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Романом Головченко.
На встрече с губернатором региона Игорем Кобзевым Головченко сообщил, что за два месяца текущего года показатель товарооборота между Беларусью и Иркутской областью был увеличен. Премьер-министр подчеркнул, что этот российский регион — давний и важный партнер как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах.
В числе направлений сотрудничества — авиастроение, в первую очередь гражданское, лесное хозяйство, строительство.