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Вице-премьер Италии предложил Макрону надеть каску и самому поехать на Украину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит самому поехать в зону боевых действий на Украине. Он посоветовал не морочить итальянцам голову и дать стране спокойно развиваться. Ранее французский президент заявил, что власти Франции намерены создать и возглавить коалицию стран, готовых направить на Украину военных инструкторов для обучения ВСУ.

Источник: AP 2023

«(Эмманюэлю. — “Ъ”) Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини в ходе предвыборного мероприятия кандидата его партии «Лига» в мэры города Бари (запись выступления доступна на Youtube-канале).

Ранее итальянский вице-премьер также сообщал, что «помочь Украине в военном плане было правильно», но не может быть и речи «об отмене запрета для Киева наносить удары по военным целям в России». По его словам, «Италия ни с кем не воюет» и выступает за мир, а не «третью мировую войну».

В конце мая министр обороны Италии Гвидо Крозетто говорил, что помощь Украине от западных стран должна оставлять возможность начала переговоров и заключения мира. Он также сказал, что прекращение поддержки Киева повлечет за собой третью мировую войну.

Макрон Эмманюэль