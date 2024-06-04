Вице-премьер Италии предложил Макрону надеть каску и самому поехать на Украину

«(Эмманюэлю. — “Ъ”) Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — заявил Сальвини в ходе предвыборного мероприятия кандидата его партии «Лига» в мэры города Бари (запись выступления доступна на Youtube-канале).
Ранее итальянский вице-премьер также сообщал, что «помочь Украине в военном плане было правильно», но не может быть и речи «об отмене запрета для Киева наносить удары по военным целям в России». По его словам, «Италия ни с кем не воюет» и выступает за мир, а не «третью мировую войну».
В конце мая министр обороны Италии Гвидо Крозетто говорил, что помощь Украине от западных стран должна оставлять возможность начала переговоров и заключения мира. Он также сказал, что прекращение поддержки Киева повлечет за собой третью мировую войну.