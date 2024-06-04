СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действия, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что «многие страны» согласились с его подходом о возможной отправке военных.