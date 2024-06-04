СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу

«НАТО работает над многочисленными “сухопутными коридорами”, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе», — говорится в публикации.
Предполагается, что ВС США высадятся в одном из пяти заранее определенных портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям, уточнили собеседники издания.
В пределах созданных транспортных коридоров войска смогут передвигаться без «обычно накладываемых ограничений», указано в материале.
Как сообщил газете глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Соллфранк, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более неактуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. По его мнению, новый план подготовлен с учетом подобных рисков и предполагает создание «устойчивых» транспортных цепочек.
Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Агрессивная риторика западных политиков
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действия, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что «многие страны» согласились с его подходом о возможной отправке военных.
При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину, и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит «неминуемого риска» нападения России на союзников по блоку.
Как писала Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации газеты, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — «Никаких сапог на земле».
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.