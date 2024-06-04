Ричмонд
+19°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс готовит план переброски войск из США в Европу на случай войны с Россией, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«НАТО работает над многочисленными “сухопутными коридорами”, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе», — говорится в публикации.

Предполагается, что ВС США высадятся в одном из пяти заранее определенных портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям, уточнили собеседники издания.

По данным газеты, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

В пределах созданных транспортных коридоров войска смогут передвигаться без «обычно накладываемых ограничений», указано в материале.

Как сообщил газете глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) генерал-лейтенант Александр Соллфранк, опыт боевых действий на Украине показал, что крупные логистические базы, как в Ираке и Афганистане, более неактуальны, потому что в случае конфликта их быстро уничтожат. По его мнению, новый план подготовлен с учетом подобных рисков и предполагает создание «устойчивых» транспортных цепочек.

Владимир Путин подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Агрессивная риторика западных политиков

На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действия, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что «многие страны» согласились с его подходом о возможной отправке военных.

При этом в начале мая его слова опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину, и Киев об этом не просил. Генсек подчеркнул, что не видит «неминуемого риска» нападения России на союзников по блоку.

Как писала Corriere della Sera, на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации газеты, одна из ключевых фраз в проекте этого документа — «Никаких сапог на земле».

На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

НАТО