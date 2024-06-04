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Мэр Омска Сергей Шелест пригрозил горожанам старыми бетонными остановками

В городе третий раз простреливают стеклянные остановки.

Источник: соцсети

Мэр Сергей Шелест пригрозил омичам, что стеклянные остановки в городе заменят на бетонные. Так градоначальник отреагировал на третий меньше чем за месяц случай повреждения остановочного павильона.

Накануне вандал разбил стекло в остановке на площади Победы. Предположительно, злоумышленник выстрелил в стеклянный павильон из пневматического пистолета.

«Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество. А, может, надо вернуться к практике металлических, бетонных остановок? Это легко устроить, некрасиво, зато вполне надежно», — отметил Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что неизвестный прострелил окно теплой остановки в омских Нефтяниках. Спустя четыре дня уже другой злоумышленник таким же образом испортил другую городскую остановку.