Мэр Омска Сергей Шелест пригрозил горожанам старыми бетонными остановками

Мэр Сергей Шелест пригрозил омичам, что стеклянные остановки в городе заменят на бетонные. Так градоначальник отреагировал на третий меньше чем за месяц случай повреждения остановочного павильона.
Накануне вандал разбил стекло в остановке на площади Победы. Предположительно, злоумышленник выстрелил в стеклянный павильон из пневматического пистолета.
«Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество. А, может, надо вернуться к практике металлических, бетонных остановок? Это легко устроить, некрасиво, зато вполне надежно», — отметил Сергей Шелест.
Ранее мы писали, что неизвестный прострелил окно теплой остановки в омских Нефтяниках. Спустя четыре дня уже другой злоумышленник таким же образом испортил другую городскую остановку.