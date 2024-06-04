Радий Хабиров рассказал о внедрении системы «Умный город» в Башкирии

Радий Хабиров рассказал в соцсетях, что работы идет в нескольких направлениях ради повышения комфорта и безопасности жителей.
Так, активно расширяется сеть системы видеонаблюдения. С 2019 года по программе «Башкирские дворики» во дворах установили 2228 камер видеонаблюдения, а в этом году смонтируют еще 700.
— В среднем на каждый обновлённый двор приходится по три камеры. Они охватывают детские и спортивные площадки, парковые зоны, парковки, входные группы подъездов, — пояснил глава региона.
По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в республике с 2019 года установили 1816 камер. А в условиях подготовки к 450-летию Уфы столице уделяют особое внимание. На сегодняшний день в Уфе действуют 2852 видеокамеры — только за четыре месяца с помощью них удалось раскрыть 14 преступлений.
— Будем продолжать развитие современных технологий, дальше повышать комфорт и качество жизни людей, — написал Радий Хабиров.