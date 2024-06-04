Радий Хабиров рассказал о внедрении системы «Умный город» в Башкирии

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в республике с 2019 года установили 1816 камер. А в условиях подготовки к 450-летию Уфы столице уделяют особое внимание. На сегодняшний день в Уфе действуют 2852 видеокамеры — только за четыре месяца с помощью них удалось раскрыть 14 преступлений.