Андрей Бочаров и Сергей Горняков провели рабочую встречу в Волгограде

«В сентябре в Волгоградской области пройдут выборы — одно из важных политических событий, где выбирают высшее должностное лицо региона, депутатов законодательного собрания, думы двух городских округов, 2700 депутатов и 170 глав сельских поселений, — сообщил Горняков. — Реготделение партии “Единая Россия” на протяжении десяти лет участвует в предварительном голосовании. 27 мая оргкомитет завершил свою работу: ни одного замечания, жалоб не поступало».