Андрей Бочаров и Сергей Горняков провели рабочую встречу в Волгограде

Сергей Горняков доложил главе региона об итогах открытого предварительного внутрипартийного голосования в Волгоградской области — оно состоялось
«В сентябре в Волгоградской области пройдут выборы — одно из важных политических событий, где выбирают высшее должностное лицо региона, депутатов законодательного собрания, думы двух городских округов, 2700 депутатов и 170 глав сельских поселений, — сообщил Горняков. — Реготделение партии “Единая Россия” на протяжении десяти лет участвует в предварительном голосовании. 27 мая оргкомитет завершил свою работу: ни одного замечания, жалоб не поступало».
Губернатор отметил активность жителей региона в предварительном голосовании: за кандидатов на выдвижение в депутаты облдумы проголосовали более 152 тысяч человек, 24 тысячи — за кандидатов на выборы муниципального уровня.
«Это составляет около 10% от общего числа избирателей Волгоградской области, на начальном этапе это очень хороший результат, хорошая стартовая позиция, — подчеркнул Бочаров. — Предварительное голосование — это также хорошая возможность сформировать предложения для программы партии на следующий период работы».
По числу участников предварительного голосования Волгоградская область вошла в тройку лидеров в стране. Процедуре предшествовала серьезная работа кандидатов: они провели более 3 тысяч встреч с жителями, собрали наказы и предложения, которые лягут в основу партийной программы.
Сергей Горняков также представит первую тройку кандидатов от «Единой России» на выборах в областную думу. Это руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Ганцева, директор трубного завода Сергей Четвериков, ректор педагогического университета Александр Коротков.
«Это очень достойные кандидаты, — сказал губернатор. — Рассчитываю, что руководящие органы партии утвердят предложения регионального отделения на выборах в Волгоградскую областную думу».
Всего на праймериз в Волгоградской области подали заявки 238 кандидатов, голосование проходило по рейтинговой системе.