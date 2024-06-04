У побережья Крыма заметили американский беспилотник

Судя по данным сайта, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.
По информации Flightradar, БПЛА принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 10−2045, позывной Forte-12.
Полет дрона отслеживают более пяти тысяч пользователей, сейчас он занимает первое место по «популярности» на платформе. По данным на 11:39 мск, на сайте отключили отслеживание беспилотника, борт перестал отображаться на карте.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов.
Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, «выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области».