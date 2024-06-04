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Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Петербурга

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером прибудет в Санкт-Петербург, там в режиме ВКС он проведет совещание с кабмином, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Президент сегодня работает в Москве. Во второй половине дня уже ближе к вечеру, точнее, правильно сказать вечером, он уже будет в Санкт-Петербурге. У президента далее уже начинается завтра-послезавтра программа в Санкт-Петербурге в преддверии Санкт-Петербургского экономического форума», — сказал Песков. Он отметил, что, уже находясь в Санкт-Петербурге, президент проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

Путин Владимир