В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета

«Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2024 года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что дата была определена в ходе заочного голосования о назначении даты выборов депутатов крымского парламента.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал главной проблемой местного самоуправления в Крыму низкий уровень заработной платы, а самое «слабое звено» в системе представительных органов — депутаты сельских поселений.
8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.