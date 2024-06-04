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В Крыму назвали дату выборов депутатов Госсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым состоятся в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2024 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дата была определена в ходе заочного голосования о назначении даты выборов депутатов крымского парламента.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал главной проблемой местного самоуправления в Крыму низкий уровень заработной платы, а самое «слабое звено» в системе представительных органов — депутаты сельских поселений.

8 сентября 2024 года в рамках единого дня голосования в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы 23 глав субъектов федерации (20 прямых и 3 через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ и множество выборов на муниципальном уровне.