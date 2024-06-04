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В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вопрос снабжения Калининграда является одним из приоритетов для властей России, о затруднениях здесь не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.

Песков Дмитрий