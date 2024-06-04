В Кремле назвали вопрос снабжения Калининграда приоритетным

«Обеспечение всем необходимым Калининграда морским путем является одним из абсолютных приоритетов для нашей страны. Об этом неоднократно говорил президент Путин, он неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счет. Тему эту непосредственно ведет правительство Российской Федерации. Эта тема важна, и не может быть и речи о том, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проблемах с морскими перевозками в Калининград.