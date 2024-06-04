Проведено крупное назначение в правительстве Омской области

Отметим, назначение Варнавской губернатор Омской области анонсировал в конце мая 2024 года, когда в отставку был отправлен 63-летний Владимир Куприянов, возглавлявший региональное Минтруда с осени 2015 года. Тогда же стало известно, что куратором ведомства станет Алексей Ромахин.