Ричмонд
+19°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проведено крупное назначение в правительстве Омской области

Во вторник, 4 июня 2024 года, опубликовано распоряжение главы региона Виталия Хоценко о назначении министром труда и социального Ирины Варнавской.

«Назначить Варнавскую Ирину Павловну министром труда и социального развития Омской области 4 июня 2024 года сроком на один год», — указано в документе.

Отметим, назначение Варнавской губернатор Омской области анонсировал в конце мая 2024 года, когда в отставку был отправлен 63-летний Владимир Куприянов, возглавлявший региональное Минтруда с осени 2015 года. Тогда же стало известно, что куратором ведомства станет Алексей Ромахин.

Отметим, карьера Ирины Варнавской связана с областным Минтруда с 2000 года. Летом 2012 года она стала замглавы ведомства.