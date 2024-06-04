Проведено крупное назначение в правительстве Омской области

«Назначить Варнавскую Ирину Павловну министром труда и социального развития Омской области 4 июня 2024 года сроком на один год», — указано в документе.
Отметим, назначение Варнавской губернатор Омской области анонсировал в конце мая 2024 года, когда в отставку был отправлен 63-летний Владимир Куприянов, возглавлявший региональное Минтруда с осени 2015 года. Тогда же стало известно, что куратором ведомства станет Алексей Ромахин.
Отметим, карьера Ирины Варнавской связана с областным Минтруда с 2000 года. Летом 2012 года она стала замглавы ведомства.