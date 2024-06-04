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Василий Голубев возглавит делегацию Ростовской области на ПМЭФ-2024

Ростовская область, 4 июня 2024. DON24.RU. Делегацию Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме возглавит губернатор Василий Голубев. Об этом сообщается на сайте донского правительства. ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

На пленарном заседании форума выступит президент Владимир Путин.

Экспозиция Ростовской области объединит темы инвестиционной привлекательности региона, Года семьи и семейных ценностей. Свои проекты представят ведущие донские предприятия. Среди них — «Ростсельмаш», «Астон», «Агроком», «Красный котельщик», НЭВЗ, «Бештау», «Технониколь» и другие.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме-2024 подтвердили представители 136 стран, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Между тем по поручению Владимира Путина донские власти помогут создать новый курорт на Азовском море.