Василий Голубев возглавит делегацию Ростовской области на ПМЭФ-2024

Ростовская область, 4 июня 2024. DON24.RU. Делегацию Ростовской области на Петербургском международном экономическом форуме возглавит губернатор Василий Голубев. Об этом сообщается на сайте донского правительства. ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.