Василий Голубев возглавит делегацию Ростовской области на ПМЭФ-2024

На пленарном заседании форума выступит президент Владимир Путин.
Экспозиция Ростовской области объединит темы инвестиционной привлекательности региона, Года семьи и семейных ценностей. Свои проекты представят ведущие донские предприятия. Среди них — «Ростсельмаш», «Астон», «Агроком», «Красный котельщик», НЭВЗ, «Бештау», «Технониколь» и другие.
Участие в Петербургском международном экономическом форуме-2024 подтвердили представители 136 стран, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.
Между тем по поручению Владимира Путина донские власти помогут создать новый курорт на Азовском море.