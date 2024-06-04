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Новый посол Индии в Узбекистане приступила к своим полномочиям

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового посла Индии Смиту Пант и принял копии ее верительных грамот, передает корреспондент Podrobno.uz.

В рамках встречи дипломаты обсудили совместные усилия по укреплению взаимодействия в различных сферах, включая сельское хозяйство, туризм, транспорт, логистику.

«Нашей главной целью остается развитие торгово-инвестиционного сотрудничества. Желаем госпоже послу успехов в раскрытии неиспользованного потенциала наших двусторонних отношений», — отметил Саидов.

По информации «Дунё», Смита Пант перед назначением в Ташкент работала в Министерстве иностранных дел Индии директором Департамента по Бангладеш и Мьянме, а до этого трудилась на различных должностях в центральном аппарате МИД и ряде дипломатических миссий за рубежом.

Новый посол сменила Маниша Прабхата, возглавлявшего индийское посольство в Ташкенте в 2020—2024 годах.

дипломатия