Новый посол Индии в Узбекистане приступила к своим полномочиям

По информации «Дунё», Смита Пант перед назначением в Ташкент работала в Министерстве иностранных дел Индии директором Департамента по Бангладеш и Мьянме, а до этого трудилась на различных должностях в центральном аппарате МИД и ряде дипломатических миссий за рубежом.