Новый посол Индии в Узбекистане приступила к своим полномочиям

В рамках встречи дипломаты обсудили совместные усилия по укреплению взаимодействия в различных сферах, включая сельское хозяйство, туризм, транспорт, логистику.
«Нашей главной целью остается развитие торгово-инвестиционного сотрудничества. Желаем госпоже послу успехов в раскрытии неиспользованного потенциала наших двусторонних отношений», — отметил Саидов.
По информации «Дунё», Смита Пант перед назначением в Ташкент работала в Министерстве иностранных дел Индии директором Департамента по Бангладеш и Мьянме, а до этого трудилась на различных должностях в центральном аппарате МИД и ряде дипломатических миссий за рубежом.
Новый посол сменила Маниша Прабхата, возглавлявшего индийское посольство в Ташкенте в 2020—2024 годах.