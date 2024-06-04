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В Севастополе звуки стрельбы — Развожаев объяснил причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 13:00 в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.

учения