Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев

Гостям рассказали о работе, проводимой в республике в части упорядочения трудовой миграции и поддержки трудовых мигрантов, о мерах по повышению их правовой грамотности для легального трудоустройства в России, комплексной подготовке граждан, курсах в учебных центрах: языковых и повышения квалификации.