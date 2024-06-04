ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Нижегородская область готова трудоустроить более 5 тыс. узбекистанцев, об этом шла речь в ходе встречи делегации российского региона с руководителем Главного управления занятости Ташкентской области Зиёдбеком Юлдашевым.
Гостям рассказали о работе, проводимой в республике в части упорядочения трудовой миграции и поддержки трудовых мигрантов, о мерах по повышению их правовой грамотности для легального трудоустройства в России, комплексной подготовке граждан, курсах в учебных центрах: языковых и повышения квалификации.
Нижегородцы проявили интерес к долгосрочному миграционному трудовому сотрудничеству. В ходе переговоров отмечалось, что российский регион нуждается в более чем 5 тыс. рабочих в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, производство, а среднемесячная заработная плата составляет 50−70 тыс. рублей.
По итогам встречи подписан меморандум между Региональным кадровым агентством Автономной некоммерческой организации РФ (АНО) и Главным управлением занятости Ташобласти.