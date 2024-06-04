Отмена преференций и унификация тарифов. Какие еще меры предпримут в Узбекистане, чтобы вступить в ВТО

Со следующего года оплата госзакупок за счет внебюджетных фондов наравне с платежами из бюджета будет проводиться через Казначейскую службу. А с 1 июля 2026 года планируется отмена преференций при госзакупках для товаров местного производства. Решение затронет преференцию для товаров ценой не дороже 15% импортных, а также ценовую преференцию в размере до 20% для отечественных поставщиков электротехники.