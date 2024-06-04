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Отмена преференций и унификация тарифов. Какие еще меры предпримут в Узбекистане, чтобы вступить в ВТО

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С октября текущего года в Узбекистане начнут уравнивать акцизы на алкоголь, табачные изделия, сахар местного и зарубежного производства. Процесс завершится к апрелю 2025 года, передает корреспондент Podrobno.uz.

Со следующего года также планируется отменить преференции и субсидии для поддержки экспорта, включая частичное возмещение налогов и транспортных расходов. Кроме того, будут отменены низкоэффективные таможенные и налоговые льготы.

До 2030 года планируется также уравнять тарифы на транспортировку экспортных и импортных грузов по железным дорогам.

Со следующего года оплата госзакупок за счет внебюджетных фондов наравне с платежами из бюджета будет проводиться через Казначейскую службу. А с 1 июля 2026 года планируется отмена преференций при госзакупках для товаров местного производства. Решение затронет преференцию для товаров ценой не дороже 15% импортных, а также ценовую преференцию в размере до 20% для отечественных поставщиков электротехники.

Инвестиционные контракты с участием государства поручено привести в соответствие с соглашением ВТО по инвестиционным мерам, связанным с торговлей. В частности, оно предусматривает отказ от обязательств по локализации и экспорту.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал указ об отмене эксклюзивных экономических прав для отдельных госкомпаний.

ВТО