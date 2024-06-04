Инструкторы на Украине и конференция в Швейцарии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 4 июня продолжит заниматься региональной работой, Кремль дополнительно проинформирует об этом.
Глава государства во второй половине дня проведет совещание с членами правительства по ВКС из Санкт-Петербурга.
Российский лидер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретится с президентом Боливии Луисом Арсе: «Это будет хороший повод пообщаться для двух президентов, что они и сделают».
Анонсировать программу Путина на ПМЭФ пока рано: «Мы своевременно все сообщим».
Об иностранных инструкторах на Украине
У тренирующих ВСУ инструкторов, «нет никаких иммунитетов [от ударов по ним] — неважно они французские или не французские».
«Мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим».
О конференции в Швейцарии
Те, кто не едет на встречу по Украине в Швейцарии, не хотят тратить время впустую: «Страны не хотят принимать участие в мероприятии, в котором нет целеполагания».
«Обсуждать Украину без участия России — это абсолютно абсурдное целеполагание, очевидно, что оно не ориентировано на какой-то результат».
О возможности объединения регионов
Кремль не обсуждает возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края: «Каждый конкретный случай уникален. Здесь в данном случае нет никаких обсуждений — эта тема не на повестке дня у нас».
Об ограничениях США для Риттера
Что касается отказа Госдепартамента выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в ПМЭФ, то на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд: «Это понятное дело — это практикуется практически во всех странах в отношении бывших разведчиков».
Если на Риттера не распространяются такие ограничения, то действия Госдепартамента являются проявлением «очередной оголтелой кампании на то, чтобы препятствовать всячески гражданам США устанавливать хоть какие-то контакты с Российской Федерацией».
О снабжении Калининградской области
Снабжение Калининградской области морским путем является одним из приоритетов для России: «И не может быть и речи, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда».
Об интересе Турции к БРИКС
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, эта тема будет обсуждаться на саммите объединения: «Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнеров, как Турция».
Для взаимодействия организации со всеми заинтересованными странами «продумываются различные форматы поддержания контактов».
Об Олимпиаде в Париже
Утверждения о якобы попытках России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже являются «огульной критикой, которая не имеет под собой никакой аргументации».