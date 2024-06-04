Губернатор Кубани уволил главу департамента по надзору в строительной сфере

Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующее распоряжение глава Кубани подписал 3 июня.
«Ранее в отношении государственного служащего была проведена проверка, по результатам которой было принято решение освободить его от должности», — уточнили в администрации края, не приводя подробностей.
В феврале 2017 года Максима Карпенко назначили директором департамента строительства администрации Краснодара. В 2019 году его перевели на должность руководителя департамента по надзору в строительной сфере Кубани.