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Губернатор Кубани уволил главу департамента по надзору в строительной сфере

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев освободил от должности руководителя департамента по надзору в строительной сфере Максима Карпенко.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующее распоряжение глава Кубани подписал 3 июня.

«Ранее в отношении государственного служащего была проведена проверка, по результатам которой было принято решение освободить его от должности», — уточнили в администрации края, не приводя подробностей.

В феврале 2017 года Максима Карпенко назначили директором департамента строительства администрации Краснодара. В 2019 году его перевели на должность руководителя департамента по надзору в строительной сфере Кубани.