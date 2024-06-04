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Дмитрий Азаров закрыл комментарии к последнему посту в «ВКонтакте»

Бывший глава Самарской области Дмитрий Азаров закрыл комментарии под последним постом на своей странице в «ВКонтакте». В нем он рассказал о цели по выводу региона в лидеры и пожелал успеха врио губернатора Вячеславу Федорищеву.

Источник: Коммерсантъ

В понедельник, 3 июня, модераторы страницы бывшего главы Самарской области удаляли любые критические комментарии на его странице. В частности, они убирали жалобы на общественный транспорт и коммунальные проблемы. При этом критику в адрес врио губернатора Вячеслава Федорищева модераторы оставляли.

По какой причине были закрыты комментарии к последнему посту, не уточняется.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал ситуацию с чисткой комментариев «совершенно недостойной для публичного (пусть и безработного) политика». В частности, парламентарий в комментарии к посту Дмитрия Азарова про открытие филиала Государственной Третьяковской галереи отметил, что экс-глава региона не упомянул своего бывшего советника Виталия Стадникова, без которого объект культурного наследия мог не сохраниться до наших дней. Комментарий депутата два раза удалялся, в третий модераторы не стали это делать.