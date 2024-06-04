Дмитрий Азаров закрыл комментарии к последнему посту в «ВКонтакте»

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале назвал ситуацию с чисткой комментариев «совершенно недостойной для публичного (пусть и безработного) политика». В частности, парламентарий в комментарии к посту Дмитрия Азарова про открытие филиала Государственной Третьяковской галереи отметил, что экс-глава региона не упомянул своего бывшего советника Виталия Стадникова, без которого объект культурного наследия мог не сохраниться до наших дней. Комментарий депутата два раза удалялся, в третий модераторы не стали это делать.