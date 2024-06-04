Токаев встретился с председателем сената Египта

«Ваша страна первой из арабских государств установила с нами дипломатические отношения. Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал», — сказал Касым-Жомарт Токаев.