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Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Президент Владимир Путин провел встречу с вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком. Он предложил ему возглавить Республику Алтай вместо подавшего в отставку Олега Хорохордина. О вероятности такого назначения накануне писал «Ъ».

Путин считает, что Андрей Турчак хорошо себя проявил в исполнительных органах власти, в должности губернатора Псковской области, в Совете федерации и в партии «Единая Россия». «Но я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, — имею в виду Республику Алтай», — обратился к нему президент (цитата по сайту Кремля).

Турчак поблагодарил президента за доверие и пообещал его не подвести. «Республика Алтай действительно это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай», — сказал Андрей Турчак.

Сама встреча проходила в формате видеосвязи. Президент пообещал провести с ним еще одну личную встречу, когда Турчак войдет в дела региона.

Андрею Турчаку возглавлял Псковскую область в 2009—2017 годы. В 2017-м он занял пост секретаря генсовета «Единой России», в том же году получил кресло сенатора. Должность первого заместителя председателя верхней палаты парламента занял в 2020 году. В декабре 2022-го возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников военной операции.

Причины его перехода на новую должность неизвестны. Один собеседник «Ъ» указал, что Республика Алтай сейчас важна с точки зрения взаимодействия с Китаем — регион имеет границу с этой страной протяженностью 55 км.

Путин Владимир