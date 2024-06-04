Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Путин считает, что Андрей Турчак хорошо себя проявил в исполнительных органах власти, в должности губернатора Псковской области, в Совете федерации и в партии «Единая Россия». «Но я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, — имею в виду Республику Алтай», — обратился к нему президент (цитата по сайту Кремля).