Власти Судана обсудят с Путиным сделку о создании хаба на Красном море

Россия и Судан в 2019 году заключили соглашение о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания российского ВМФ. В соответствии с ним максимальная численность личного состава пункта, который должен расположиться в Порт-Судане, не должна превышать 300 человек, одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Соглашение не было ратифицировано, в Судане произошел военный переворот, в результате был свергнут президент Омар аль-Башир. Тогда же был создан переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF).