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Александр Лукашенко прилетел в Иркутск

Президент Республики Беларусь похвалил погоду в столице Приангарья.

Источник: губернатор Иркутской области

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Иркутск. Самолет с главой государства встретили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред Президента России в СФО Анатолий Серышев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой. Об этом сообщил глава региона.

— Для меня большая честь встретить Александра Григорьевича на иркутской земле. Без преувеличения наши государства связывают братские отношения. У нас общая история, ценности и цели.

отметил Кобзев

Александр Лукашенко прибыл в Иркутск после официального визита в Монголию. Подробностями того, чем займется лидер Беларуси, обещают поделиться вскоре, а пока он успел похвалить погоду в столице Приангарья.

— Это моя погода! В Монголии такая жара…, — заметил Президент.

Стоит сказать, что Иркутск подготовился к приезду гостя. Перед приездом Александра Лукашенко в соцсетях появились фото того, как город украсили специальными приветственными баннерами.

Лукашенко Александр
переговоры