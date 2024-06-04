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Вячеслав Федорищев завел Telegram-канал

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев создал официальный Telegram-канал. В первом посте он опубликовал приветственное видео.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители Самарской области! Это мой официальный Telegram-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона», — пояснил врио губернатора.

Также он добавил, что будет делиться в официальном канале личными впечатлениями о жизни в городе, и о том, «какой красивый, замечательный край — Самарская область».

«Этот канал со временем станет площадкой, где мы будем общаться. А пока буду делиться самыми оперативным новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели! До встречи!», — пожелал Вячеслав Федорищев.