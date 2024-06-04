Мэр Омска Шелест и спикер горсовета Корбут прибыли с дружеским визитом в Ангарск

«Бывая в Омске, замечаю идеи, которые можно применить в Ангарске. От всех ангарчан благодарю за наше сотрудничество», — обратился к гостям Сергей Петров.
Александр Городской в приветственном слове сказал:
«У нас сформировались дружеские отношения, которые позволяют перенимать друг у друга все лучшее, воплощая идеи у себя на еще более высоком уровне. Такое взаимодействие очень ценно и полезно».
Сергей Шелест подтвердил, что Ангарск и Омск — добрые друзья.
«В принципе, у нас общие проблемы, которые есть у городов, общие достижения. Будем и дальше развиваться вместе», — заявил Мэр Омска.
Владимир Корбут поблагодарил коллег за теплый прием.
«Самое главное наше богатство — люди. Очень дорожим нашими взаимоотношениями. Ценно, что в любой момент можно набрать телефон руководителя и пообщаться по любым вопросам», — отметил Владимир Корбут.
Как сообщается в официальном паблике администрации Ангарского городского округа в социальной сети «ВКонтакте», в ходе беседы обсуждались перспективные направления развития в области спорта, образования, культуры. Отмечается, что именно по примеру Омска с 2019 года в День города в Ангарске проходит полумарафон. Школьников из Омска пригласили принять участие в первом медиафоруме, который состоится в Ангарске в сентябре.