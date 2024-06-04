Мэр Омска Шелест и спикер горсовета Корбут прибыли с дружеским визитом в Ангарск

Как сообщается в официальном паблике администрации Ангарского городского округа в социальной сети «ВКонтакте», в ходе беседы обсуждались перспективные направления развития в области спорта, образования, культуры. Отмечается, что именно по примеру Омска с 2019 года в День города в Ангарске проходит полумарафон. Школьников из Омска пригласили принять участие в первом медиафоруме, который состоится в Ангарске в сентябре.