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Мэр Омска Шелест и спикер горсовета Корбут прибыли с дружеским визитом в Ангарск

Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут прибыли с дружеским визитом в город-побратим Ангарск. Во вторник, 4 июня 2024 года, состоялась их официальная встреча с мэром Ангарского округа Сергеем Петровым и председателем местной Думы Александром Городским.

«Бывая в Омске, замечаю идеи, которые можно применить в Ангарске. От всех ангарчан благодарю за наше сотрудничество», — обратился к гостям Сергей Петров.

Александр Городской в приветственном слове сказал:

«У нас сформировались дружеские отношения, которые позволяют перенимать друг у друга все лучшее, воплощая идеи у себя на еще более высоком уровне. Такое взаимодействие очень ценно и полезно».

Сергей Шелест подтвердил, что Ангарск и Омск — добрые друзья.

«В принципе, у нас общие проблемы, которые есть у городов, общие достижения. Будем и дальше развиваться вместе», — заявил Мэр Омска.

Владимир Корбут поблагодарил коллег за теплый прием.

«Самое главное наше богатство — люди. Очень дорожим нашими взаимоотношениями. Ценно, что в любой момент можно набрать телефон руководителя и пообщаться по любым вопросам», — отметил Владимир Корбут.

Как сообщается в официальном паблике администрации Ангарского городского округа в социальной сети «ВКонтакте», в ходе беседы обсуждались перспективные направления развития в области спорта, образования, культуры. Отмечается, что именно по примеру Омска с 2019 года в День города в Ангарске проходит полумарафон. Школьников из Омска пригласили принять участие в первом медиафоруме, который состоится в Ангарске в сентябре.