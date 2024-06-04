СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошел на компромисс с властями Германии относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы, которые министерство экономики страны предоставило изданию по решению суда.
«Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода “Северный поток — 2”. — Прим. ред.) избегает наказания», — подчеркнули в статье.
Отмечается, что бывший президент США Дональд Трамп выступал категорически против строительства газопровода, однако именно при Байдене ситуация изменилась. Действующий американский лидер хотел «наладить отношения с немецкими друзьями, несмотря на то, что он сам критически относился к газопроводу», подчеркнули в публикации. Издание также раскрыло немало документов, свидетельствующих о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу «Северного потока — 2».
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.