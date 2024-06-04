СМИ узнали о тайной сделке Байдена с Германией

Отмечается, что бывший президент США Дональд Трамп выступал категорически против строительства газопровода, однако именно при Байдене ситуация изменилась. Действующий американский лидер хотел «наладить отношения с немецкими друзьями, несмотря на то, что он сам критически относился к газопроводу», подчеркнули в публикации. Издание также раскрыло немало документов, свидетельствующих о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу «Северного потока — 2».