В Гагаузии назвали кишиневскую реформу судов атакой на полномочия региона

«Сегодня почему-то решили, что региональный вопрос можно обсуждать без руководства региона… Вы уже приняли закон и сегодня вы собираете мэров. Надо, наверное, было чуть раньше их собрать и посоветоваться. Вы не учли самих жителей. Вы не посчитали, что им нужно будет ездить из своих населенных пунктов в город Кагул и сколько на это им придется потратить. И не учли главное — что у нас есть автономия и закон об особом статусе Гагаузии», — сказал спикер местного парламента Дмитрий Константинов.