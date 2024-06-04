Лавров назвал США полицейским государством

Ранее Риттер сообщил ТАСС, что его сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в ПМЭФ. По его словам, ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, сказав лишь, что это делается по указанию Госдепартамента. Риттера вывели из аэропорта и вернули чемоданы.