В правила приема кандасов планируют внести изменения

В рамках реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы» разработан проект приказа министра труда и социальной защиты населения «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан». Документ размещен на портале «Открытые НПА», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
Принятие проекта приказа позволит:
- в случае отсутствия у этнических казахов официальных документов, подтверждающих национальность, при местных исполнительных органах будут созданы специальные Комиссии по определению принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке;
- включить в региональную квоту приема кандасов вдов кандасов и их общих детей, прибывших после включения кандаса в региональную квоту приема кандасов и (или) родившиеся в Республике Казахстан до получения их родителями гражданства Республики Казахстан;
- включить в регионы выбытия регионы, пострадавшие вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, за исключением регионов, определенных подпунктом 2) пункта 3 статьи 112 Социального кодекса РК.
Принятие проекта приказа не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий.
Подробнее с документом можно ознакомится на портале «Открытые НПА» по ссылке.