В правила приема кандасов планируют внести изменения

В рамках реализации Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы» разработан проект приказа министра труда и социальной защиты населения «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан». Документ размещен на портале «Открытые НПА», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.