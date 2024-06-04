МИД РФ призвал россиян заблаговременно устранить разночтения имен в документах

В консульском департаменте также рекомендовали гражданам тщательно проверять правильность написания имени в паспорте и его соответствие другим личным документам. В первую очередь, это касается документов, подтверждающих присвоение имени заявителю (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени), а также переводов этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык.