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МИД РФ призвал россиян заблаговременно устранить разночтения имен в документах

Консульский департамент рекомендует гражданам тщательно проверять корректность указания имени в паспорте.

Источник: Агентство «Москва»

Российский МИД советует гражданам заранее устранить расхождения в написании имен в документах, чтобы избежать проблем на границе. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента министерства.

В ведомстве отметили, что в СМИ регулярно появляются сообщения о случаях признания недействительными заграничных паспортов из-за неправильного написания имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё».

При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению: обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием имен собственных. Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации.

консульский департамент МИД РФ

В консульском департаменте также рекомендовали гражданам тщательно проверять правильность написания имени в паспорте и его соответствие другим личным документам. В первую очередь, это касается документов, подтверждающих присвоение имени заявителю (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени), а также переводов этих документов, выданных иностранными компетентными органами, на русский язык.

Важно, чтобы подлинность перевода была удостоверена в соответствии с законодательством РФ о нотариате, то есть российским нотариусом или консульским должностным лицом.

Со своей стороны власти исходят из того, что исключение вариативности написания имени заявителя и приведение личных данных к единому знаменателю содействует более эффективной реализации им своих прав и законных интересов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян предупреждал о возможных массовых изъятиях загранпаспортов у россиян при выезде за границу. Он объяснил это такими ошибками в документах, как указание советских названий населенных пунктов или присутствие буквы «ё».

Диана Тачаева