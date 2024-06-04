Бывшее здание Генпрокуратуры может стать офисом Антикоррупционной прокуратуры

КИШИНЕВ, 4 июн — Sputnik. Правительство изучает возможность передачи части бывшего здания Генпрокуратуры в центре Кишинева для работы Антикоррупционной прокуратуры (АП). Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ.
Сейчас в указанном здании находятся офисы Национального органа по неподкупности и Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
«Дискуссии продолжаются с целью определения оптимальных решений, которые учитывают интересы и непрерывность деятельности всех участвующих в этом учреждений», — сказал Водэ.
Ранее глава АП Вероника Драгалин заявила, что штат руководимого ею ведомства увеличится на 54 новых работника и достигнет в общей сложности 198 сотрудников. В этой связи она вновь обратила внимание на необходимость предоставления учреждению нового помещения.
Известно, что рассматривалась возможность отдать в ведение АП часть здания Академии наук (АН) Молдовы либо Технического университета. Академическое сообщество выразило обеспокоенность возможным переездом, а президиум АН опубликовал заявление, в котором выразил недоумение и несогласие с намерением «разместить в штаб-квартире АНМ Антикоррупционную прокуратуру, которая имеет особый режим, совершенно несовместимый с работой учреждения, связанного с исследованиями и инновациями».